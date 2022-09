Coronavirus in Abruzzo, eseguiti 955 tamponi molecolari e 3.636 test antigenici

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 604 nuovi casi di positività al Covid (122 sono residenti nella provincia di Pescara), nonché 2 decessi e 531 guariti.

Lo fa sapere, in una nota, l'assessorato regionale alla sanità. Eseguiti, inoltre, 955 tamponi molecolari e 3.636 test antigenici. Per quanto riguarda i ricoveri, 130 pazienti si trovano in area medica (+1) e 7 sono in terapia intensiva (invariato).