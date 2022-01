Coronavirus in Abruzzo: 3 decessi, 1990 nuovi casi e 284 guariti

La Regione Abruzzo, nel suo odierno bollettino sul coronavirus, comunica che sono 1990 i nuovi casi positivi al Covid, di età compresa tra 1 e 93 anni. Tra questi, 536 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. I guariti, invece, sono 284. Ci sono anche 3 decessi: una 91enne e una 78enne del Teramano, mentre il terzo morto (di cui non viene precisata né l'età né la provenienza) risale ai giorni scorsi ed è stato annunciato solo oggi dalla Asl.



194 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 22 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 23487 (+1693 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Infine nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2473 tamponi molecolari (1743178 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13218 test antigenici (1864032), con un tasso di positività pari al 12.68%.