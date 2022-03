Coronavirus in Abruzzo: 5 decessi, 2269 nuovi casi e 13702 guariti

Il bollettino odierno dei contagi da Coronavirus in Abruzzo segnala 5 decessi, 2269 nuovi casi e 13702 guariti. Dei positivi odierni, tutti tra i 2 mesi e i 96 anni, ben 1654 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, mentre 449 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. Per quanto riguarda i morti, invece, uno è un 84enne del Chietino, mentre gli altri 4 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e che sono stati comunicati soltanto oggi dalle Asl.

272 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 15 (+2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 32583 (-11465 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Infine nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4382 tamponi molecolari (2154194 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 12014 test antigenici (3187990). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 13.83%.