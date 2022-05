Coronavirus in Abruzzo: 2 decessi (1 nel Pescarese), 1.154 nuovi casi e 866 guariti

Eseguiti 2.705 tamponi molecolari e 6.510 test antigenici, con 285 ricoverati in area medica (+4), 8 in terapia intensiva (invariato) e 30.537 in isolamento domiciliare (+281)