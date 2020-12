Cinque decessi e 64 nuovi casi, ecco gli ultimi dati sul Covid in Abruzzo

Cinque decessi e 64 nuovi casi (di età compresa tra 4 e 90 anni), ecco gli ultimi dati sul Covid in Abruzzo. Tra i positivi con età inferiore ai 19 anni ce n'è solo uno in provincia di Pescara. In tutto sono 33534 i casi registrati nella nostra regione dall’inizio dell’emergenza. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità

Del totale dei casi positivi, 6856 sono residenti o domiciliati nel Pescarese. Da menzionare anche 432 dimessi/guariti, per un totale di 19739. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12666 (-374 rispetto a ieri).

Eseguiti finora 489572 test (+1449 rispetto a ieri). 555 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre 43 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 12068 (-373 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.