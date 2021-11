Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti: 17 nuovi casi, crescono i ricoveri

L’assessorato regionale alla sanità ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sui contagi da Coronavirus in Abruzzo: si registrano 17 nuovi casi di età compresa tra 1 e 97 anni, ma soprattutto crescono i ricoveri. Rispetto a ieri, infatti, 6 persone in più si trovano in ospedale in area medica, per un totale di 61 pazienti; 9 (invariato rispetto a ieri) sono invece in terapia intensiva, mentre in 1861 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Non ci sono altri decessi, salgono a 78558 i guariti (+33 rispetto a ieri). Eseguiti 1439 tamponi molecolari e 5967 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.22%. Dei nuovi positivi, 6 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara.