Coronavirus in Abruzzo: 168 guariti e 85 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino di oggi, sabato 8 maggio, relativo ai casi di coronavirus in Abruzzo segnala 85 nuovi positivi (di età compresa tra 5 e 88 anni), di cui 9 nel Pescarese. Sono 6 le persone decedute.

Sono stati in tutto eseguiti 3855 tamponi molecolari e 3140 test antigenici, mentre sono 62115 i guariti (+168). Inoltre sono 7822 gli attualmente positivi (-89), con 281 pazienti ricoverati in area medica (-26), 28 in terapia intensiva (+1) e 7513 in isolamento domiciliare (-64).