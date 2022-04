Coronavirus in Abruzzo: 5 decessi, 1800 nuovi casi e ricoveri in aumento

Secondo il bollettino odierno dei contagi da Coronavirus diramato dalla Regione, oggi in Abruzzo si segnalano 1800 nuovi casi, di età compresa tra 5 mesi e 97 anni, nonché 5 decessi tra i 72 e i 90 anni, così ripartiti: 1 nell'Aquilano, 2 nel Teramano e 2 residenti fuori regione. Dei positivi odierni, 1242 sono emersi da test antigenico e 392 sono residenti nella nostra provincia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2557 tamponi molecolari e 10647 test antigenici. I guariti sono 855. Aumentano i ricoveri, scendono lievemente le terapie intensive: per la precisione, sono 309 i pazienti ricoverati in area medica (+13), 16 quelli che si trovano in terapia intensiva (-1) e 42948 quelli che sono in isolamento domiciliare (+928).