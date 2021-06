Coronavirus Abruzzo, dati in miglioramento: i guariti sono il doppio dei nuovi casi

Dati in miglioramento per quanto riguarda i contagi da Coronavirus in Abruzzo: i guariti, infatti, sono il doppio dei nuovi casi, con 50 persone che si sono negativizzate, mentre i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 25 (di età compresa tra 5 e 89 anni). Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità

Non ci sono, inoltre, nuovi decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1162312 tamponi molecolari (+2625 rispetto a ieri) e 486264 test antigenici (+2272 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.5%.



52 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre 1 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) è in terapia intensiva e gli altri 1224 (-21 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

