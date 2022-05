Coronavirus in Abruzzo: 7 decessi, 1.480 nuovi casi e 1.184 guariti

Secondo il bollettino odierno della Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, durante le ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi, 1.480 nuovi casi e 1.184 guariti. I morti, nello specifico, sono così ripartiti: 3 nel Chietino, 1 nell'Aquilano e 3 nel Teramano.

Dei nuovi positivi, 319 sono residenti nella nostra provincia. Inoltre 301 pazienti sono ricoverati in area medica (-8), mentre 9 si trovano in terapia intensiva (invariato) e gli altri 56.092 sono in isolamento domiciliare (+297) con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Infine sono stati eseguiti 3.084 tamponi molecolari e 7.863 test antigenici.