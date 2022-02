Coronavirus in Abruzzo: 5 decessi, 2235 nuovi casi e 2149 guariti

Secondo l'odierno bollettino della Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2235 nuovi casi, 2149 guariti e 5 decessi tra i 78 e i 92 anni, questi ultimi così ripartiti: 4 nel Chietino e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Per quanto riguarda i nuovi positivi (di cui 1383 emersi da test antigenico), hanno tutti un'età compresa tra 2 mesi e 99 anni; 500 di loro sono residenti nella nostra provincia. Eseguiti 5885 tamponi molecolari e 16815 test antigenici. Infine 487 persone sono ricoverate in area medica (-2), mentre 34 si trovano in terapia intensiva (+2) e 118186 sono in isolamento domiciliare (+61) con sorveglianza attiva da parte delle Asl.