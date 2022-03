Coronavirus in Abruzzo: 11 decessi (3 nel Pescarese), 1017 casi e 499 guariti

312 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, mentre 13 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 63720 (+517 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl