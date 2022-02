Covid in Abruzzo: 8 decessi, 2304 nuovi casi e 2086 guariti

489 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 32 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 118125 (+194 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl