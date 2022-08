Coronavirus in Abruzzo: scendono i ricoveri, nessun decesso ma i nuovi casi superano i guariti

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi sono 784 i nuovi casi di positività al Covid (150 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara), mentre non si registrano altri decessi. I guariti, invece, sono 671.



Inoltre 154 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 6 (-1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Lo fa sapere, in una nota, l’assessorato regionale alla sanità. Eseguiti, infine, 783 tamponi molecolari (2.450.697 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.876 test antigenici (4.240.036).