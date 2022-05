Coronavirus in Abruzzo: 4 decessi, 643 nuovi casi e 2.544 guariti

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, oggi si registrano 4 decessi, 2.544 guariti e 643 nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 97 anni). Dei positivi odierni, 419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido e 144 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità.



Per quanto riguarda i morti, tutti tra gli 84 e i 90 anni, sono così ripartiti: 3 nel Teramano e 1 nell’Aquilano. Eseguiti 2.545 tamponi molecolari (2.319.506 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.645 test antigenici (3.722.069), con il tasso di positività che è pari all'8,94%. Infine 235 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 6 (-1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 24.991 (-1.899 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.