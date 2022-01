Coronavirus in Abruzzo: 7 decessi (1 nel Pescarese), 4627 nuovi casi e 288 guariti

Secondo il bollettino odierno della Regione sugli ultimi contagi da Coronavirus in Abruzzo, si segnalano 288 guariti e 4627 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni), di cui 1147 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. In più si registrano altri 7 decessi tra i 53 e gli 89 anni, così ripartiti: 1 nel Pescarese, 2 nel Teramano e 2 nell’Aquilano, mentre 2 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6837 tamponi molecolari (1885889 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 32427 test antigenici (2481126). Il tasso di positività è pari all'11.78%. Infine 417 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 38 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 96536 (+4331 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.