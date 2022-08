Coronavirus in Abruzzo: 6 nuovi decessi, salgono i ricoveri

Secondo i dati forniti dall’assessorato regionale alla sanità e aggiornati al 22 agosto, oggi si registrano 524 positivi e 711 guariti. I decessi sono invece 6, di età compresa tra 77 e 98 anni, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle Asl.



182 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 7 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati eseguiti 199 tamponi molecolari (2.445.290 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.299 test antigenici (4.219.001). Infine, del totale dei casi positivi, 152 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara.