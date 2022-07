Coronavirus in Abruzzo: 2 decessi, 1.070 nuovi casi e 1.101 guariti

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, oggi si sono registrati 2 decessi (un 94enne del Chietino e uno che risale ai giorni scorsi ma è stato comunicato solo ora dalla Asl), 1.101 guariti e 1.070 nuovi casi.



Tra questi, 253 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. Inoltre 274 pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 5 (+2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare.

Eseguiti infine 692 tamponi molecolari (2.400.849 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.221 test antigenici (4.001.006). Lo fa sapere in una nota l’assessorato regionale alla sanità.