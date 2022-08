Nessun decesso e ricoveri da Covid in lieve calo in Abruzzo: i dati aggiornati

Sono 684 nuovi positivi al Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto l'assessorato regionale alla sanità. Eseguiti 980 tamponi molecolari e 4709 test antigenici, nessun deceduto, 495714 guariti (+378), 25677 attualmente positivi (+396) di cui 221 ricoverati in area medica (-2) e 9 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (120), Chieti (162), Pescara (151), Teramo (176), fuori regione (32), in accertamento (43).