Coronavirus in Abruzzo: 2 decessi ma scendono i ricoveri in area medica

Secondo l'odierno bollettino sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 687 guariti e 809 nuovi casi. Di questi, 223 sono ricoverati in area medica (-7) e 9 si trovano in terapia intensiva (invariato).

Lo fa sapere l'assessorato regionale alla sanità. Per quanto riguarda i positivi al Covid, ben 204 sono residenti nella nostra provincia. Inoltre si registrano 2 nuovi decessi, uno di 77 anni e l'altro di 84. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 883 tamponi molecolari e 4.591 test antigenici.