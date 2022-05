Coronavirus Abruzzo: 1 decesso, 644 nuovi casi e 1.571 guariti

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registra 1 decesso nel Teramano (una 72enne), con 1.571 guariti e 644 nuovi casi tra i 6 mesi e i 96 anni. Dei positivi odierni, 523 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido e 123 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità.



198 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 10 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 20.336 (-924 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti infine 1.903 tamponi molecolari (2.329.599 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.874 test antigenici (3.743.473), con il tasso di positività che è pari al 9,50%.