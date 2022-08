Eseguiti 1.128 tamponi molecolari e 6.127 test antigenici. Dei positivi odierni, 272 sono ricoverati in area medica (-7) e 9 in terapia intensiva (-1), mentre 274 persone sono residenti nella nostra provincia.

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 1.351 nuovi casi, 4 decessi (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi) e 922 guariti.

Coronavirus in Abruzzo, scendono i ricoveri in area medica e in terapia intensiva