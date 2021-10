Coronavirus in Abruzzo: 36 nuovi casi e 3 guariti, nessun decesso

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2164 tamponi molecolari e 6596 test antigenici. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività al Covid, 2 individui sono residenti in provincia di Pescara

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno diramato dalla Regione segnala 36 nuovi casi di età compresa tra 1 e 74 anni, 3 guariti e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2164 tamponi molecolari e 6596 test antigenici.

Sono 1758 gli attualmente positivi (+33), con 53 persone ricoverate in area medica (+1), 5 in terapia intensiva (invariato) e 1700 in isolamento domiciliare (+32) con monitoraggio attivo da parte delle Asl. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività al Covid, 2 individui sono residenti in provincia di Pescara.