Coronavirus in Abruzzo, 704 nuovi casi e 1 decesso

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 704 nuovi casi, con 1 decesso (un 96enne) e 742 guariti. Inoltre sono stati eseguiti 1.052 tamponi molecolari e 3.382 test antigenici.

Dei positivi odierni, 195 sono residenti nella provincia di Pescara, mentre 162 sono ricoverati in area medica (-5) e 8 si trovano in terapia intensiva (invariato). È quanto fa sapere in una nota l'assessorato regionale alla sanità.