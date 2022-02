Coronavirus: oggi 1.872 contagi, calano i ricoveri in area medica, i decessi sono 5

Sono 1.872, riferiti a persone di età compresa tra 1 mese e 98 anni, i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo che portano il totale dei contagi, da inizio emergenza e al netto dei riallineamenti, a 240.673. Dei contagi di oggi, risultati dai 6.111 tamponi molecolari (1.994.698 quelli eseguiti da inizio emergenza) e i 12.867 test antigenici (il totale è di 1.788.970) eseguiti nelle ultime 24 ore, 940 sono quelli individuati con i test antigenici rapidi.

Cinque i decessi registrati che portano il totale a 2.869. Decessi che riguardano persone di età compresa tra i 76 e gli 88 anni: si tratta di due persone della provincia di Teramo, una della provincia dell'Aquila, con gli altri due decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. I dimessi/guariti di oggi sono 3.569, con il totale che, da inizio emergenza, raggiunge quota 129.873.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 107.931 (-1.704 rispetto a ieri), numero che include anche 66.487 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Calano i ricoveri in area medica: sette in meno oggi con 508 persone nei reparti di malattie infettive. Invariato il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che resta fermo a 28, mentre gli altri 107.395 (-1.697 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 51.445 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+452 rispetto a ieri), 66.511 in provincia di Chieti (+542), 56.866 in provincia di Pescara (+366), 59.243 in provincia di Teramo (+442), 3.143 fuori regione (+37) e 3.465 (+31) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 9.86 per cento.