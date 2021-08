Coronavirus, 58 nuovi positivi e zero decessi in Abruzzo: boom di ricoveri

L'assessorato regionale alla sanità ha diffuso i dati relativi alle ultime 24 ore per quanto riguarda l'andamento della pandemia in Abruzzo

Sono 58 i nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, con età fra 1 e 84 anni e sono così suddivisi nel territorio: 14 provincia dell'Aquila, 13 provincia di Chieti, 13 provincia di Pescara, 17 provincia di Teramo, 1 residente fuori regione.

Eeseguiti 2410 tamponi molecolari e 4145 test antigenici, nessun deceduto, 72246 guariti (-1 per riallineamento), 1507 attualmente positivi (+59), 34 ricoverati in area medica (+11), 0 in terapia intensiva (invariato), 1473 in isolamento domiciliare (+48).