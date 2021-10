Coronavirus in Abruzzo, 48 nuovi casi e 47 guariti

Secondo l'odierno bollettino della Regione sul Coronavirus in Abruzzo, si registrano 48 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni) e 47 guariti. Dei nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, 4 sono residenti nel Pescarese.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 3176 tamponi molecolari e 5105 test antigenici. Si registra poi un altro decesso: è un 83enne della provincia di Teramo. Sono infine 46 i ricoverati in area medica (invariato), con 5 persone in terapia intensiva (invariato) e 1424 in isolamento domiciliare (invariato).