Coronavirus in Abruzzo, 45 nuovi casi e 174 guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 45 nuovi casi (tra 3 mesi e 91 anni) e 174 guariti nelle ultime 24 ore. Ci sono inoltre altri 4 decessi, nessuno nella nostra provincia.



Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1%. 105 pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre 10 (-2 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) si trovano in terapia intensiva e 5030 (-117 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



I positivi con meno di 19 anni sono 10, di cui 1 residente nel Pescarese. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 1127177 tamponi molecolari (+2608 rispetto a ieri) e 467523 test antigenici (+1620 rispetto a ieri).