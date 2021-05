Coronavirus in Abruzzo, 15 nuovi casi e 79 guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 15 nuovi casi (tra 8 e 71 anni) e 79 guariti nelle ultime 24 ore. I positivi con meno di 19 anni sono 2, di cui nessuno nel Pescarese. Ci sono, inoltre, altri 2 decessi. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5493 (-66 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1%.

137 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 13 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) si trovano in terapia intensiva e gli altri 5343 (-69 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1116297 tamponi molecolari (+1150 rispetto a ieri) e 462462 test antigenici (+323 rispetto a ieri).