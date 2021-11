Coronavirus in Abruzzo: 149 nuovi casi, 140 guariti e 2 morti (uno nel Pescarese) nelle ultime 24 ore

Il bollettino odierno sui contagi da Coronavirus in Abruzzo riporta, nelle ultime 24 ore, 149 casi di positività tra i 3 e gli 86 anni, nonché 140 guariti e 2 morti (di cui uno nel Pescarese). Relativamente ai nuovi decessi, la vittima che abitava nella nostra provincia è un 88enne, mentre ha perso la vita anche una 91enne dell’Aquilano.



Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.82%. Eseguiti 3431 tamponi molecolari (1581137 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 14704 test antigenici (1345380). 104 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 9 (-1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 4067 (+13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.