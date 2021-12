Coronavirus in Abruzzo: 286 nuovi casi, 2 morti e 61 guariti nelle ultime ore

Coronavirus in Abruzzo: il bollettino odierno segnala 286 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni), 2 morti e 61 guariti nelle ultime ore. I decessi riguardano una 70enne e una 94enne della provincia dell’Aquila. Tra i nuovi positivi, 31 sono residenti o domiciliati nel Pescarese.



Eseguiti 4974 tamponi molecolari (1597484 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10533 test antigenici (1377669). Il tasso di positività è pari all'1.84%. 114 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 9 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 4593 (+217 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.