Coronavirus, in Abruzzo boom di contagi (138 nuovi casi) rispetto ai guariti (1)

Il bollettino odierno sul Coronavirus in Abruzzo segnala che nelle ultime 24 ore c'è stato un boom di contagi rispetto al numero dei guariti: siamo infatti a 138 casi, a fronte dei quali si registra 1 solo negativizzato. Dei nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 82 anni, sono 39 i residenti in provincia di Pescara. Va però detto che, rispetto a ieri, i casi sono comunque in calo.

Eseguiti 3140 tamponi molecolari e 11409 test antigenici, nessun deceduto. Infine 106 persone sono ricoverate in area medica (+8), 9 si trovano in terapia intensiva (invariato) e 4196 sono in isolamento domiciliare.