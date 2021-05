Coronavirus in Abruzzo, 43 nuovi casi e 155 guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 43 nuovi casi (di età tra 1 e 91 anni) e 155 guariti nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'assessorato alla sanità. Sono in tutto 73917 i positivi al Covid registrati nella nostra regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi positivi con meno di 19 anni sono 6, di cui 1 residente nel Pescarese. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 casi: una 96enne e una 99enne del Teramano, un 90enne dell’Aquilano. Eseguiti complessivamente 1109925 tamponi molecolari (+3225 rispetto a ieri) e 459520 test antigenici (+1432 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.9%. 146 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) si trovano in terapia intensiva e gli altri 5341 (-100 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.