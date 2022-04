Coronavirus in Abruzzo: 940 nuovi casi, 1 decesso e 688 guariti

Secondo l'odierno bollettino sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 940 nuovi casi, 688 guariti e 1 decesso, risalente però ai giorni scorsi e soltanto adesso segnalato dalle Asl.

Sono inoltre 322 i ricoverati in area medica (+5), 12 i pazienti in terapia intensiva (-2) e 53199 le persone in isolamento domiciliare (+248). Dei nuovi positivi, 243 sono residenti nella provincia di Pescara. Eseguiti, infine, 758 tamponi molecolari e 3732 test antigenici.