Coronavirus in Abruzzo, 59 nuovi casi e 2 decessi (uno nel Pescarese) ma i guariti sono 95

Secondo l'ultimo bollettino dell’assessorato regionale alla sanità, nelle ultime ore si registrano 59 casi di positività (tra 1 e 88 anni) e 2 nuovi decessi: un 68enne del Chietino e un 58enne del Pescarese.



I guariti, invece, sono 95. Inoltre 78 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 4 (-2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 1837 (-33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Eseguiti(1388078 dall’inizio dell’emergenza) e 3436 test antigenici (794045). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.89%.