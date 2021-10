Coronavirus in Abruzzo, i nuovi casi tornano a superare i guariti: 54 a 34

Nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda la situazione del Coronavirus in Abruzzo, i nuovi casi sono tornati a superare i guariti: il rapporto è, infatti, di 54 a 34. I nuovi positivi al Covid hanno un'età compresa tra i 5 e gli 82 anni; 17 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara. Ci sono inoltre 2 nuovi decessi. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.43%.

52 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1255 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti 3430 tamponi molecolari (1.458.389 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9122 test antigenici (945128).