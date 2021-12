Coronavirus in Abruzzo: 179 nuovi casi, 3 decessi e 146 guariti

Il bollettino odierno della Regione sui contagi da coronavirus in Abruzzo segnala 179 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni), 3 decessi e 146 guariti. Del totale dei nuovi positivi, 16 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara. I morti, uno nel Teramano e due nell’Aquilano, hanno tra i 59 e gli 83 anni.

132 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 17 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 6863 (+30 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti 2389 tamponi molecolari (1668113 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7290 test antigenici (1557546). Il tasso di positività è pari all'1.84%.