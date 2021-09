Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 60 nuovi casi e 48 guariti

76 pazienti sono ricoverati in area medica (+4), mentre 6 si trovano in terapia intensiva (-1) e 1979 sono in isolamento domiciliare (+9) con sorveglianza attiva da parte delle Asl

Il bollettino odierno sui contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo quanto comunicato dalla Regione, parla di 60 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 85 anni) e 48 guariti nelle ultime 24 ore.

Eseguiti 2514 tamponi molecolari e 4685 test antigenici, nessun nuovo decesso. Tra i nuovi positivi al Covid, 12 sono residenti in provincia di Pescara. 76 pazienti sono ricoverati in area medica (+4), mentre 6 si trovano in terapia intensiva (-1) e 1979 sono in isolamento domiciliare (+9) con sorveglianza attiva da parte delle Asl.