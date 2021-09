Coronavirus in Abruzzo: 74 nuovi casi, un morto e 22 guariti nelle ultime 24 ore

Secondo l'odierno bollettino della Regione sui contagi da coronavirus in Abruzzo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 74 nuovi casi, un morto (un 80enne del Chietino) e 22 guariti. I nuovi positivi sono di età compresa tra 1 e 99 anni, e di questi 4 risiedono in provincia di Pescara.

70 sono i ricoverati in area medica (-2), con 7 pazienti in terapia intensiva (+1) e 2160 individui in isolamento domiciliare (+52). Eseguiti, infine, 2384 tamponi molecolari e 6742 test antigenici, con 2237 persone attualmente positive al Covid (+51).