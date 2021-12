Coronavirus, 333 nuovi contagi e nessun decesso in Abruzzo: crescono i ricoveri ordinari

Sono 333 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. L'età dei nuovi casi va da 1 a 93 anni. Eseguiti 4676 tamponi molecolari e 10077 test antigenici, nessun deceduto, 82495 guariti (+4), 5762 attualmente positivi (+328), 123 ricoverati in area medica (+9), 12 in terapia intensiva (-1), 5627 in isolamento domiciliare (+321). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (70), Chieti (101), Pescara (77), Teramo (77), in accertamento (8).