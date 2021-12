Coronavirus in Abruzzo: 317 nuovi casi e 244 guariti, nessun altro decesso

Secondo l'odierno bollettino della Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, sono 317 i nuovi casi (di età compresa tra 1 e 91 anni) con 244 guariti nelle ultime 24 ore. Nessun altro decesso si è registrato. Dei nuovi positivi, 84 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara.

119 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 11 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Eseguiti 4441 tamponi molecolari (1622776 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13494 test antigenici (1450982). Il tasso di positività è pari all'1.76%.