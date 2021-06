Coronavirus in Abruzzo, ancora un miglioramento: 60 guariti, 35 nuovi positivi e nessun decesso

Ancora un miglioramento per quanto riguarda i dati relativi al Coronavirus in Abruzzo: secondo quanto comunica l’assessorato regionale alla sanità sono 60 i guariti e 35 i nuovi casi di positività al Covid (di età tra 3 e 86 anni), con nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore.

Di conseguenza, il bilancio dei pazienti che hanno perso la vita resta fermo a 2512. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 875 (-25 rispetto a ieri). 25 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) è in terapia intensiva e gli altri 849 (-25 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare.



Eseguiti 3441 tamponi molecolari (1189243 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1603 test antigenici (509042). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.69%.