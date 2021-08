Coronavirus in Abruzzo: 111 nuovi casi e 169 guariti nelle ultime ore, nessun decesso

Eseguiti 3.151 tamponi molecolari e 6.129 test antigenici. Tra i nuovi positivi registrati in Abruzzo, 47 sono residenti in provincia di Pescara

Coronavirus in Abruzzo: il bollettino odierno della Regione segnala 111 nuovi casi, di età compresa fra 2 e 97 anni, e 169 guariti nelle ultime ore, con nessun nuovo decesso.

I guariti sono 169 in più rispetto a ieri, mentre sono 76 le persone ricoverate in area medica (+3) e 13 quelle in terapia intensiva (-1), con 2.107 pazienti in isolamento domiciliare (+26). Eseguiti 3.151 tamponi molecolari e 6.129 test antigenici. Tra i nuovi positivi registrati in Abruzzo, 47 sono residenti in provincia di Pescara.