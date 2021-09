Coronavirus, 85 nuovi positivi e nessun decesso in Abruzzo: 102 i guariti

Lo ha reso noto l'assessorato regionale alla sanità in base ai dati sull'andamento della pandemia nella nostra regione nelle ultime 24 ore

Sono 85 i nuovi contagi da Covid accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. L'età dei nuovi casi vad a 3 a 92 anni e sono così distribuiti sul territorio: 23 provincia dell'Aquila, 18 provincia di Chieti, 13 provincia di Pescara, 25 provincia di Teramo, 6 fuori regione o con residenza da accertate.

Eseguiti 2995 tamponi molecolari e 6618 test antigenici, nessun deceduto, 74765 guariti (+102), 2193 attualmente positivi (-16), 83 ricoverati in area medica (-4), 6 in terapia intensiva (+1), 2193 in isolamento domiciliare (-16).