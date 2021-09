Coronavirus in Abruzzo, 87 nuovi casi e 141 guariti. Un decesso nel Pescarese

87 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2117 (-56 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl

Il bollettino odierno della Regione sugli ultimi contagi da coronavirus in Abruzzo segnala 87 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 83 anni) e 141 guariti. Registrato anche un decesso nel Pescarese: è un 96enne.

Del totale dei positivi, 19326 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2660 tamponi molecolari (1340470 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4342 test antigenici (713155). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1.24%.

87 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2117 (-56 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.