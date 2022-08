Coronavirus in Abruzzo: nessun decesso, diminuiscono i ricoveri in ospedale

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, oggi non si registra alcun decesso, mentre sono 1.179 i nuovi casi di positività al Covid (di cui 355 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia). I guariti, invece, sono 19.087. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità.

Inoltre 249 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 8 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Eseguiti, infine, 1.356 tamponi molecolari (2.434.601 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.847 test antigenici (4.173.460).