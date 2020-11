Coronavirus in Abruzzo, 571 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 571 nuovi casi (di cui 46 nel Pescarese) e 9 morti (di cui 2 nel Pescarese). Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità nel suo bollettino odierno. Dei nuovi casi, di età compresa tra 10 mesi e 101 anni, 265 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I dimessi/guariti sono 330 in più rispetto a ieri.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 81, di cui 4 in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti (di età compresa tra 64 e 100 anni) sale in tutto a 577. Da inizio emergenza sono complessivamente 13.114 i casi positivi al Covid 19 registrati nella nostra regione, mentre finora sono stati eseguiti 305.438 test (+3616 rispetto a ieri).



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8264 (+232 rispetto a ieri). 458 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva, 36 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7770 (+201 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.