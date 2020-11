Coronavirus in Abruzzo, tra i nuovi casi anche un bimbo di 10 mesi e un centenario. Lo segnala la Regione, riportando che nelle ultime 24 ore sono emersi 489 casi positivi su 3276 tamponi eseguiti, con un totale di 6633 attualmente positivi al Covid.

Da registrare anche 4 decessi, mentre sono 3854 le persone guarite. 413 i ricoverati, di cui 32 in terapia intensiva e 6210 in isolamento domiciliare. Dei positivi di oggi, 102 sono residenti in provincia di Pescara.