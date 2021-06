Coronavirus, in Abruzzo 27 nuovi positivi e nessun decesso: otto i guariti

Sono 27 i nuovi contagi da Covid accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione, aggiungendo che i nuovi casi hanno un'età fra 4 e 72 anni e sono così distribuiti sul territorio: 14 provincia dell'Aquila, 7 provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 1 con residenza in accertamento.

Eseguiti 1792 tamponi molecolari e 2627 test antigenici, nessun nuovo deceduto accertato, 70844 guariti (+8) 1275 attualmente positivi (+19), 44 ricoverati in area medica (+2), 1 in terapia intensiva (invariato), 1230 in isolamento domiciliare.