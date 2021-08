Sono 83 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo: zero decessi e un nuovo ricovero

L'assessorato regionale alla sanità ha diffuso i dati che vedono 17 nuovi positivi in provincia di Pescara

Sono 83 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il dato è stato riferito dall'assessorato regionale alla sanità. I nuovi contagi hanno unetà fra i 2 e 100 anni, così suddivisi sul territorio: Chieti (25), Teramo (23), Pescara (17) e L'Aquila (12); 5 sono residenti fuori regione.

Nessun nuovo decesso accertato mentre i guariti sono 31. Eseguiti 2170 tamponi molecolari e 6333 test antigenici. Attualmente in Abruzzo i positivi sono 1711 (+51.

Sul fronte della pressione ospedaliera, 42 pazienti sono ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato). Infine ci sono 1668 persone che si trovano in isolamento domiciliare (+50).